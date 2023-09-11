Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 11 вересня прибула до Києва. Вона приїхала до України вчетверте з моменту початку повномасштабної війни.

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Мета візиту – продемонструвати солідарність

Як припускає Der Spiegel, мета приїзду міністерки – продемонструвати солідарність з Україною, адже вже за тиждень розпочнеться Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку.

Бербок наголосила, що Берлін і надалі підтримувати Київ на шляху до Євросоюзу. Водночас вона підкреслила необхідність реформ, зокрема, боротьби з корупцією.

Україна захищає свободу всіх нас з величезною мужністю і рішучістю. Так само як Україна стоїть перед нами, вона може покладатися й на нас. Ми розуміємо, що розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни Росії, і рішуче підтримуватимемо Україну на її шляху до Європейського Союзу,

– сказала очільниця МЗС Німеччини.

Бербок також зазначила, що Берлін хоче ще більше підтримувати енергосистему України, щоб "сім'ям не доводилося боятися за своє енергопостачання при свічках".

Які теми обговорять під час візиту

Бербок відзначила мужність та рішучість, з якими Україна стала на захист свободи. Крім цього, вона сказала, що наша держава впевнено стала на шлях до ЄС.

Вона заявила, що Київ може розраховувати на підтримку Берліна на цьому шляху, оскільки Німеччина переконана, що "розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни Росії".

На полях візиту також обговорять доцільність будівництва вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження.

"Територія, що постраждала від ядерної аварії майже сорок років тому, може таким чином стати для Києва символом чистої та дружньої до клімату енергетики із зеленою електроенергією в розпал російської агресивної війни проти України", – мовиться у повідомленні.

Викрадення Росією українських дітей та доля постраждалих сімей також обговорять під час візиту Бербок.

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