С начала полномасштабного вторжения западные партнеры особенно боятся того, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. И Москва пользуется этими страхами – меняет ядерную доктрину, планирует размещение этого оружия в Беларуси или запускает "вундервафли" по Украине, как "предупреждение".

Однако с ядерным оружием России не все так просто. Российские ракеты обслуживал украинский "Южмаш", и, конечно, во время войны этого не происходит, что повлекло серьезные проблемы для россиян.

Александр Левенко – советник генерального директора "Южмаша", инженер-конструктор ракетно-космических комплексов, который в интервью для 24 Канала рассказал о пробелах ракетных войск России и проблемах ядерного оружия страны-террориста. Обо всем этом и не только читайте далее в материале.

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Интервью с Александром Левенко в видеоформате

Сколько российских ракет было изготовлено в Украине

Прежде всего, вопрос довольно ожидаемый, но все же важный – в каком состоянии, по вашим наблюдениям, находятся ракетные войска России?

Украина и Россия – наследники ракетной промышленности СССР, поэтому мы имеем определенное представление о ситуации. Прежде всего стоит сказать, что те ракеты, которые когда-то изготавливали в Украине, уже не на боевом дежурстве в России – там закончился срок эксплуатации. А те, что сейчас находятся на вооружении, базируются на разработках конструкторского бюро "Южное", которые после 1991 года были переданы России по дружественным соображениям.

Какие модели ракет изготавливал наш "Южмаш" для СССР и в каких количествах?

Было изготовлено более 7 000 ракет. Это составляло 80% ракет-носителей для ядерного оружия. Речь идет о ракетах четырех поколений, поэтому все перечислить невозможно.

Но в конце 80-х и в 90-х были разработаны 2 важные модели. Одна из них – ракета, которую американцы называют "Сатана", которая способна нести до 10 термоядерных боевых частей и сотни тысяч ложных целей, которые летят вместе, поэтому сбить боевые части "Сатаны" крайне трудно.

Действительно ли "Сатана" – угроза?

А сколько таких ракет изготовили?

Сказать точно сложно, но могу сказать, что их изготовили больше, чем нужно. Есть определенное количество шахт для этих ракет. 200-тонная ракета вылетает из шахты, пороховой аккумулятор выталкивает ее, потом включается двигатель и она летит дальше.

Строительство шахт дороже, чем сама ракета и довольно проблематично, поэтому шахт не много. Они размещены в 4 позиционных районах России. Из всего изготовленного, предполагаю, что где-то 40 ракет "Сатана" еще есть на складах.

Чтобы понять мощность "Сатаны", достаточно сказать – одна ракета могла бы уничтожить всю Германию.



Ракета "Сатана", она же "Воевода" / Фото росСМИ

Вы сказали, что, возможно, 40 таких ракет на хранении. Целесообразно ли различать ракеты, которые хранятся на складах и те, что на боевом дежурстве?

Во время войны никто не обращает внимания на то, что лежит на складах, потому что надо успеть запустить все то, что на боевом дежурстве. А о замене речь не идет вообще.

Например, если в Оренбургской области стояла на дежурстве ракета "Сатана", то там была шахта с пунктом управления, где находятся офицеры, они по 2 дежурят и меняются каждые 3 часа. Они находятся на глубине 46 метров и в этой шахте подвешено сооружение, размером с 12-этажку. Она висит на подвесках, чтобы сейсмические удары от ядерного взрыва не повлияли на работу персонала.

От командного пункта под землей проложены тоннели к шести или десяти пусковым шахтам, где размещены ракеты. Они тоже подвешены в пусковых контейнерах, чтобы уменьшить влияние ударов. И все это защищено, фактически, только системами ПВО. Если есть противовоздушная оборона – может что-то и защитится.

Но сбить термоядерную боеголовку, которая летит на гиперзвуковой скорости на конечном участке траектории – почти невозможно. Поэтому если офицеры успеют запустить ракету, то в момент ее старта главная термоядерная часть уже уничтожит саму шахту. Тогда куда доставлять следующую ракету из арсенала?

То есть, если мы представляем, что начинается мировая война, то ракеты будут уничтожены в начале войны, но имеют значение только те, которые на боевом дежурстве?

Да, смысл есть только в тех, которые можно уже запустить. После уничтожения шахт ракеты, которые остались в арсеналах, не будет куда устанавливать. Поэтому они никому не нужны. Они важны лишь для замены на боевом дежурстве, когда заканчивается срок годности уже установленных ракет.

Ракеты "Сатана" сейчас стоят на боевом дежурстве?

Нет, потому что Украина наконец отказалась обслуживать эти ракеты. Это еще с 2014 было необходимое решение. Некоторое время еще запускали ракетоноситель "Днепр" из Ясного в Оренбургской области, одну шахту отдали под запуск спутников. Это было выгодно всем – дешевый носитель, фактически бесплатный. Но эти запуски подтверждать боевую готовность ракеты. То есть под видом спутников военные проверяли исправность "Сатаны".

Когда мы прекратили испытания, в России остались 2 конструкторские бюро – Московский институт теплотехники и Центр имени Макеева на Урале. Макеевцы занимались жидкостными ракетами, им поручили продлить ресурс "Сатаны", но они отказались, потому что понимают, что ракета не может стоять 40 лет на дежурстве – это блеф.



Центр имени Макеева / Фото росСМИ

20 лет россияне самостоятельно пытались изготовить "Сатану" по нашим чертежам, но у них ничего не получилось, потому что на "Южмаше" работали для этого 2 000 смежников.

Но эта ракета представляет угрозу для самой России, она может взорваться после запуска.

То есть эта ракета уже фактически снята с вооружения и не представляет угрозы?

Да, сначала ее сняли с боевого дежурства на границах с Китаем, а в 2023 году – в Оренбургской области. Так как срок эксплуатации ракет закончился, можно сказать, что в России нет ракет, изготовленных на "Южмаше".

Изготовить эти ракеты своими силами России сложно, потому что работают только два завода. И чтобы подтвердить качество, нужны десятки запусков и летных испытаний. Сейчас этого нет – если сделали и что-то там испытали – можно ставить в шахту.

Насколько угрожающими являются мобильные ракетные комплексы

А есть ли в России ракеты не только шахтного, но и наземного базирования?

Прежде всего надо понимать значение шахтных ракет, потому что они защищены лучше всего. Командная шахта, где находятся офицеры, имеет крышу, весом 150 тонн, которую трудно пробить. Крышки пусковых шахт откидываются, но они сделаны из металла и железобетона. Вокруг размещены противоракетные комплексы.

Относительно мобильных комплексов, что еще в СССР в Сибири проводили испытания – устроили ядерный взрыв и рядом расставили мобильные комплексы, наверное еще "Пионер". Все комплексы в радиусе 200 километров упали. Они имеют большую парусность – ракета вместе с машиной падает и не подлежит использованию. А еще их легко найти со спутников.

Сейчас нет оружия, которое прямо из космоса может бить по ракетным комплексам, но у Великобритании есть самолеты с малогабаритными термоядерными бомбами средней дальности, которые могут поразить любую мобильную установку. Тем более, что большинство времени эти установки в России стоят на одном месте. Так что эти районы можно атаковать и все выходит из строя. Так что на мобильные комплексы считаться не стоит. Тем более они маломощные.

Для США они не представляют угрозы, но для Украины, конечно, опасность есть. Но если будет удар, то это не будет уничтожение целой страны – ракеты попадут в определенные объекты. Все эти страшилки, мифы и рассказы о Хиросиме... Даже там люди выживали в эпицентре взрыва, если успевали спрятаться в канаву.

Тактическое ядерное оружие предназначено не для уничтожения городов, а поражения на линии боевого соприкосновения.

Для каких именно задач предназначено тактическое ядерное оружие?

Прежде всего – для уничтожения авианосцев, которые представляют серьезную угрозу. Если авианосец находится в Средиземном море, то он может наносить удары по Москве. Поэтому некоторые ракеты из серии Х, например "Буря", которая осталась после большого проекта, который остановил Хрущев, могут нести до 970 килограммов ядерного заряда – она как раз создана для уничтожения авианосцев. Такая ракета не видит цели, а выбирает самую большую. Скажем, если нацелить ее на Днепр, чтобы поразить Приднепровскую ТЭС, то она попадет в самый большой дом на другом берегу реки.

Тактические ракеты запускают с самолетов. Но применение такого оружия сейчас, когда батальон держит несколько километров фронта и едет 10 танков – это огромные потери с нулевым результатом. Да и его может уже не быть в России, потому что такие ракеты требуют постоянного ухода, иногда более сложного, чем шахтные. Специалисты должны периодически измерять активность плутония, потому что она со временем падает. Если он недостаточно активен – термоядерной реакции не будет.



Ракета "Буря" / Фото росСМИ

Что наиболее опасно для Украины

А как насчет подводных атомных лодок?

Они размещены далеко и мы не можем до них добраться и для нас это самая большая угроза. Но все атомные подводные лодки легко обнаружить в океане, потому что американцы раскинули всюду автоматические буи. Это не тот случай, когда сидит кто-то в наушниках и слушает. Системы автоматические.

А еще лодки иногда выходят на поверхность, хотя могут находиться под водой до 6 месяцев. Еще есть системы наблюдения в дальнем инфракрасном диапазоне, которые контролируют все под водой и под землей. Они используют не отраженный солнечный луч, а тепло ядра Земли. Когда оно проходит сквозь объект, на поверхности образуется тень, и по этой инфракрасной тени можно увидеть – вот здесь затонувший корабль, а вот – подводная лодка.

Наши партнеры имеют средства поражения подводных лодок?

У них есть. А у нас, к сожалению, есть только система раннего ракетного и ядерного предупреждения, но нет средств поражения.

Но мы можем предупредить наших партнеров?

Они тоже имеют такие системы. Например, подобные системы есть у Канады, США, Южной Кореи. У Китая – есть, но секретные, поэтому узнать детали сложно. В России – тоже есть. И часть такой системы осталась в Украине. И она до сих пор очень эффективна, ведь Украина была форпостом потенциального наступления на Западную Европу. Здесь была 600-тысячная армия, стратегические бомбардировщики Ту-160, танковые дивизии – 7 тысяч танков. Поэтому система раннего предупреждения была создана здесь очень качественно. Она включает датчики, размещены под землей, в скалах, глубоко – это сейсмические сенсоры, контролирующие весь земной слой.

То есть если где-то взорвалась бомба или произошла авария, например в Фукусиме, или затонула подводная лодка "Курск" – мы все это фиксируем. Когда в Северной Корее провели испытания термоядерной бомбы - наши специалисты сразу определили, что это не была полноценная термоядерная бомба, а только инициатор из плутония. Мы все это знаем. Но у нас уничтожены средства, которые могли бы достигать противника на большом расстоянии. Мир ушел далеко вперед – надо начинать с нуля.

Какие ракеты сейчас производит Россия

Вы ранее сказали, что в России работают два ракетных завода. В каком они состоянии и их продукция?

Поскольку проекты в основном советские, а технологии были отработаны хорошо, то качество в целом у них хорошее. Но когда создают что-то новое – нужно проводить испытания.

Например, вместо "Сатаны" создали "Сармат". Первое испытание провели в Плесецке в специальной шахте. Проверили пороховой аккумулятор, созданный в институте теплотехники – он сработал. Но аккумулятор испытывали не на "Сармате", а на "Сатане", из которой слили горючее и перекрасили. А когда уже дошло до настоящего "Сармата" – ни одно из шести испытаний не было успешным. А все равно ракету поставили на боевое дежурство.



Ракета "Сармат" на параде в Москве / Фото росСМИ

То есть с качеством не все в порядке?

Это вопрос не качества, а подтверждения работоспособности. Летные испытания обязательны, а негде запускать. Последнее испытание "Сармата" закончилось взрывом шахты в Плесецке. Других нет. А их ставят на вооружение, вместе с "Ярсом", который тоже недоработан.

Шесть неудачных пусков и все равно поставили на вооружение. Как такое возможно?

Если ничего нет – надо использовать то, что хоть как-то работает. Если коэффициент надежности будет 0,5 – Россию это устраивает. Им не надо, чтобы все ракеты долетели. Если хоть одна долетит – это уже успех.

Но ведь нет гарантии, что она полетит, если из шести запусков ни один не удался?

Последние испытания в Плесецке показали, что она даже из шахты не вылетела – взорвалась прямо там. То есть с этой ракетой что-то не так.

Вы еще упоминали ракету "Ярс".

Так, "Ярс" – это основная ракета сейчас в России. Она же, под названием "Булава", устанавливается на подводных лодках. Это продолжение "Тополь-М", который создавали вместе с КБ "Южное" и проект назывался "Универсал". В 1991 году все, что создали на "Южном", передали в Россию. На основе "Универсала" сделали "Тополь-М". Он отстоял на боевом дежурстве, но сейчас таких ракет уже нет, потому что твердотопливная ракета не может стоять вечно.

Для создания твердотопливных ракет СССР пришлось развивать химическую промышленность. Надо было делать топливо на основе каучука, селитры и специального алюминиевого порошка АДС-6 – сферического алюминия размером 6 – 10 микрон с полированной поверхностью. Если алюминий не такой – с резиной не смешивается. Этот порошок производили в НПВ "Алтай" в Бийске. Они поставляли и Украине эти заряды. Но мы все равно не достигли точности США.



Ракета "Ярс" / Фото росСМИ

А чем заменили "Тополь-М"?

Вместо двухступенчатого "Тополя-М" создали трехступенчатый "Ярс" – межконтинентальную ракету дальностью 11 000 километров, что меньше, чем у северокорейской КN-18 с дальностью 16 000. Интересно, что "Ярсы" развернули возле Новосибирска, чтобы пугать Китай. Дружба дружбой дружбой, а комплексы поставили. И китайцы прекрасно знают, против кого.

А какая разница между жидкостными и твердотопливными ракетами? Они одинаково долговечны?

Твердотопливные всегда готовы к старту – дали команду и те полетели. Это удобно. С топливом ничего сделать нельзя. Срок хранения нашего топлива был 16 лет. А сейчас в России железнодорожный комплекс прекратил существование, потому что никто не может делать такие двигатели, как делали мы.

Наши двигатели очень мощные, чтобы их создать, мы в Павлограде на испытаниях сожгли 3 тысячи двигателей. Ресурсов для такого в России нет. Они решили больше не делать железнодорожные комплексы и полагаются на шахтные и мобильные.

Вообще они не собирались воевать, потому что и так территория большая и 2 000 ядерных боеголовок – кто к ним полез бы? Поэтому обслуживание и шахт фактически тоже не проводилось. Предприятия, которые производили боезаряды – сократили. Сейчас, конечно, много изменилось, но это требует времени.

Что такое "Орешник" и могут ли быть повторные удары по Украине

В ноябре прошлого года Россия запустила по "Южмашу" так называемый "Орешник". Что это вообще было?

Сейчас мы на таком этапе развития высокоточного оружия, что использовать термоядерные бомбы – глупость. Поэтому, например, в США уже длительное время работают над проектом "Божьи стрелы" – это вольфрамовые стрелы, которые падают со спутника прямо в цель. Похожий опыт использует Южная Корея – там талантливые ученые создали кинетическую ракету, которая может пробивать бункеры на глубину до 300 метров.

И вот когда из Капустиного Яра неожиданно запустили неизвестную ракету, которая долетела до Днепропетровской области и упали 36 раскаленных до белого цвета стержней – началась волна пропаганды из России. В США сразу понимали, что это был аналог кинетического оружия. То, что говорили в России – трудно понять, они хотели всех напугать.



Момент удара по Днепру / Скриншот

Реальность такова – после того, как США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия также его нарушила и решила сделать ракету средней дальности. Ее разработали на основе "Ярса" под названием "Кедр". Испытания были удачные, но деньги кончились и этот проект положили на полку.

А вот когда Россия начала войну и на фронте не получилось достичь успеха, надо было запугивать – и не только нас, но и европейцев, которые нас поддерживают. Поэтому они решили показать "супероружие" – достали "Кедр", назвали его "Рубеж". На разгонный блок двухступенчатой ракеты установили 6 блоков по 6 стержней. Этот блок долетел до Днепра, сбросил стержни – пороховые аккумуляторы давления вытолкнули их со скоростью 2,5 километра в секунду и они раскалились. Никаких взрывов не было, они просто увязли. Но скорость была достаточной, чтобы оставить в бетоне пробоину.

А какая была цель такого удара?

Это была демонстрация, что Россия тоже может создать кинетическую ракету. Как говорил там Путин, что якобы в стержнях температура Солнца. Но если бы так действительно было, они бы расплавились и капали на землю и ничего не разрушили бы.

Складывается впечатление, что российские правители и их инженеры просто устраивают спектакль, а на самом деле это не так уж и опасно?

Путину, как когда-то Гитлеру, надо супероружие. Нужна демонстрация. И вот состоялась постановка. Из остатков того "Кедра", что, возможно, остался, сделали еще одну ракету, потому что были слухи, что запускали еще одну – но она никуда не полетела. И больше ничего нет – ни для экспериментов, ни тем более для серийного производства. Тем более, что Воткинский завод загружен производством "Ярсов" и не может изготавливать что-то дополнительное.

Они сделали много шума, чтобы напугать и это удалось. Многие испугались, а кто не разбирался, то считал, что это была межконтинентальная ракета. Американцы же начали нервничать, потому что не ожидали, что Россия что-то новое придумает. Но это была просто неудачная копия того, что сделала Южная Корея.

Что на самом деле в ядерных боеголовках России

Относительно ядерных боеголовок – есть 100 тонн урана. Какие есть типы боеголовок и как долго они могут быть в боевом состоянии?

Сначала были атомные бомбы, но они чрезвычайно "грязные" – много радиации и небольшая мощность. Поэтому появились термоядерные бомбы. Это не просто дейтерий, это не газ. Это соединение, которое надо привести в состояние термоядерного зажигания. Для этого используют плутониевый заряд.

Сейчас ракеты настолько уменьшились в размерах, что для доставки термоядерной бомбы уже не нужна баллистическая ракета – ее можно запускать даже с самолета. Даже в Северной Корее уже создали малогабаритную термоядерную бомбу.

Термоядерные боеголовки могут долго храниться в боевом состоянии. Но есть проблема как раз-таки с плутонием, ведь он должен быть в активном состоянии, поэтому приходится проводить регулярные проверки каждые 2 – 3 года. Если заряд вышел из строя – его надо заменить, а это можно сделать только на заводе.

В последние годы в России, когда с американцами наладились коммерческие связи, эти вещи почти не контролировались. Никто точно не знает, есть ли настоящее боеспособное ядерное вооружение в России. Что стоит на ракетах – тоже неизвестно.

Но неофициально известно, что китайцы интересовались, можно ли поставить свои термоядерные боеголовки на российские ракеты, которые стоят на боевом дежурстве – потому что подозревают, что с российскими боеголовками что-то не так.

Как Украина может помешать пускам "ядерки"

Вопрос человеческого фактора – кто работает в стратегических ракетных войсках, кто обслуживает, если сравнивать с теми, кто создавал ракеты в СССР?

Говорить, что по сравнению с СССР произошли большие изменения – неправильно. Но есть проблемы. Например, если верховный главнокомандующий принимает решение о запуске, к нему в мирное время приходят трое офицеров, в военное – двое и приносят тот же "чемоданчик". И те офицеры независимо друг от друга должны передать приказ ракетным войскам. Если поступит только один – приказ игнорируется.

Первое слабое место – те офицеры. Если мы говорим о военном времени и их двое, то если один оказывается, например, агентом разведки Украины, то он не передаст сигнал и все.

А в какое звено нужно целиться нашим спецслужбам, чтобы не допустить запусков?

Координаты всех шахт известны. Надо выводить их из строя и не допускать строительство новых. Шахту можно уничтожить, перерубив кабель питания. Тогда включаются дизельные генераторы, но там достаточно засунуть тряпку в выхлопную трубу.

А как насчет запасных систем?

Так, тогда включается автономная система. Но тогда шахта вместе с людьми герметизируется на полтора месяца.

Можно ли дронами уничтожить шахты?

Можно, но дешевле сделать диверсию. Да, там есть минные поля, сенсоры движения, 3 000 вольт в проводах – все списано в СССР, но у них шахты не стоят в снегу, как там. И вся система охраны, соответственно, не работает. Так что можно пройти.

В бункере два человека – сержант и солдат с танковым пулеметом. Закинуть гранату в окно достаточно.

Может ли Россия применить ядерное оружие

Как вы оцениваете угрозы применения Россией ядерного оружия? Потому что партнеры боятся такой возможности.

Я думаю, их страхи реальны, учитывая игнорирование договора о ракетах средней дальности. Россия теоретически может достать до любой европейской страны. Относительно США – там все строилось с учетом сдерживания и паритета, но его легко нарушить. Удар возможен, ведь Россия накопила более 2 000 ядерных зарядов, имеет шахты, мобильные комплексы и подводные лодки.

Другой вопрос – качество. После развала СССР все упало. Будет ли удар точный – неизвестно. Но если хоть одна из боеголовок долетит – это уже катастрофа, поэтому надо принимать меры.

Есть экономическая составляющая. Во время войны США и Россия все еще сотрудничают. Российскую банковскую систему можно было бы отключить одним нажатием, потому что вся программа – даже Photoshop – управляется из США. Но этого не сделано, потому что доминируют бизнес-интересы.

А еще важна дипломатия. Надо подписывать настоящие соглашения, а не меморандумы типа Будапештского, которые не гарантируют ничего. Надо искать поддержку и не только на Западе, но, и, например, в Китае. Китай всегда был врагом России, а нынешнее партнерство – вынужденное. И в России ловят китайских шпионов, а в Китае запретили сотрудничество с Россией в ракетных технологиях.

Нам стоит ориентироваться и на Иран, и на Европу. Но ЕС – конкурент США, и это усложняет ситуацию. Нам нужна экономика. Без нее мы никому не нужны. Говорят, что наши редкоземельные ресурсы могут стать гарантией – и это правильное направление. Но даже не обязательно редкоземельные – главное, чтобы были заводы. Если бы у нас уже стояли американские или китайские – войны, возможно, и не было бы. Но из-за частных интересов бизнеса этого не произошло. Это должна исправить власть.

Единственный договор, который реально действует – с Китаем. И пока что он нас сдержал. Надеюсь, эту информацию услышат те, кто может помочь Украине в ее противостоянии с Россией.