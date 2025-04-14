Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Опыт оккупации ЧАЭС в очередной раз показал, что российских военных не интересует вопрос ядерной безопасности.

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Опасность для мира и радиационная угроза от оккупации

Когда российская армия оккупировала атомную электростанцию в Припяти, стало понятно, что их действия несут серьезную опасность. Они, не задумываясь о возможных последствиях, развлекались на станции, обстреливали стены и разрушали оборудование для мониторинга радиационной ситуации.

Журналист издания пообщался с руководителями государственного агентства, содержащего Зону отчуждения и контролирующего уровень радиации. Его глава Сергей Киреев считает, что россияне не случайно попали в саркофаг ЧАЭС в феврале. Это один из террористических актов с целью спровоцировать опасный взрыв.

Россияне еще в 2022 году не понимали угрозы от ЧАЭС. Они не мешали украинскому персоналу работать на станции, но позже запрещали им вести работу – конфисковали телефоны и запрещали собираться вместе.

На станции оккупанты также немало мародерствовали. Они грабили как помещения предприятий, так и общежития персонала.

Весь мир знает о зоне, об аварии на ЧАЭС. Их поведение здесь было таким, будто это обычная территория без каких-либо ограничений, что здесь можно делать все, что хочешь,

– отметил Сергей Киреев.

Оккупанты не обращали внимания также на предупреждения, что некоторые участки зоны опасны из-за высокой радиации. Они спокойно заходили в Рыжий лес, что является одной из самых загрязненных частей, и даже рыли там окопы Российская техника, которая ездила по Зоне, поднимала облака радиоактивной пыли.

В одной из лабораторий станции россияне в 2022 году уничтожили компьютеры, перенесли оборудование, ограбили шкафчики и даже устроили небольшие пожары и ради развлечений стреляли по стенам.

К счастью, такие действия российских военных не повлекли страшных последствий. После освобождения станции ситуация там была спокойной. Но враги продолжили ядерный террор в 2025 году, когда ударили дроном по ЧАЭС. Вследствие этого в защитном сооружении образовалась большая дыра. К тому же Россия сейчас так же безответственно находится на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.