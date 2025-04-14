Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider. Досвід окупації ЧАЕС вкотре показав, що російських військових не цікавить питання ядерної безпеки.

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Небезпека для світу та радіаційна загроза від окупації

Коли російська армія окупувала атомну електростанцію в Прип'яті, стало зрозуміло, що їхні дії несуть серйозну небезпеку. Вони, не замислюючись про можливі наслідки, розважалися на станції, обстрілювали стіни та руйнували обладнання для моніторингу радіаційної ситуації.

Журналіст видання поспілкувався з керівниками державного агентства, що утримує Зону відчуження та контролює рівень радіації. Його очільник Сергій Кірєєв вважає, що росіяни не випадково влучили в саркофаг ЧАЕС у лютому. Це один з терористичних актів з метою спровокувати небезпечний вибух.

Росіяни ще у 2022 році не розуміли загрози від ЧАЕС. Вони не заважали українському персоналу працювати на станції, але пізніше забороняли їм вести роботу – конфіскували телефони та забороняли збиратися разом.

На станції окупанти також немало мародерили. Вони грабували як приміщення підприємств, так і гуртожитки персоналу.

Весь світ знає про зону, про аварію на ЧАЕС. Їхня поведінка тут була такою, ніби це звичайна територія без будь-яких обмежень, що тут можна робити все, що хочеш,

– зазначив Сергій Кірєєв.

Окупанти не зважали також на попередження, що деякі ділянки зони небезпечні через високу радіацію. Вони спокійно заходили в Рудий ліс, що є однією з найбільш забруднених частин, та навіть рили там окопи Російська техніка, яка їздила Зоною, здіймала хмари радіоактивного пилу.

В одній з лабораторій станції росіяни у 2022 році знищили комп’ютери, перенесли обладнання, пограбували шафки та навіть влаштували невеликі пожежі та задля розваг стріляли по стінах.

На щастя, такі дії російських військових не спричинили страшних наслідків. Після звільнення станції ситуація там була спокійною. Але вороги продовжили ядерний терор у 2025 році, коли вдарили дроном по ЧАЕС. Внаслідок цього в захисній споруді утворилася велика діра. До того ж Росія зараз так само безвідповідально перебуває на найбільшій в Європі Запорізькій АЕС.