В общем, журналист Шон Хеннити задавал вопросы на разные темы. Главные заявления Трампа в 20-минутном интервью Fox News и упоминал ли президент США Украину – сообщает 24 Канал.

К теме На руку Украине: как Трамп очертил свою позицию относительно завершения войны: "Много работы после Байдена

"Много работы после Байдена"

Журналист Шон Хеннити поздравил Трампа с возвращением в Белый дом и поинтересовался, как он сейчас себя чувствует. В ответ на это американский лидер отметил, что сейчас его ждет "много работы". Трамп в очередной раз повторил тезис о том, что многие вещи не произошло бы, если бы он оставался президентом США.

У нас не было бы инфляции, не было бы катастрофы в Афганистане, не было бы 7 октября в Израиле (7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль – 24 Канал), где погибло так много людей, и не было бы войны в Украине,

– заявил Трамп.

Новый президент США также высказался, что политика демократов была "ужасной". Более того, по мнению Трампа, демократы проиграли на выборах, поскольку "подвели страну и хороши только в мошенничестве". Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что именно из-за политики прежней администрации в США вырос уровень преступности, обострилась ситуация с мигрантами на южной границе.

В то же время Трамп вспомнил, что Байден оставил ему письмо в столе, однако не стал вдаваться в детали.

Трамп намекнул на возможное преследование Байдена

Президенты США, покидая Белый дом, могут выдать себе и членам своей семьи превентивное помилование. Байден воспользовался этой возможностью и помиловал членов своей семьи, но не себя.

Комментируя это, Трамп ответил с интригой, намекая, что Байден зря не выдал помилование себе.

Этот парень ходил и раздавал всем помилования. И знаете, самое смешное, а может, и самое печальное, что он не помиловал себя... У него очень плохие советники. Кто-то посоветовал Джо Байдену помиловать всех, кроме себя самого,

– заявил Трамп.

Кроме того, новый президент США также упомянул, что из-за Байдена ему пришлось нелегко. Трамп заявил, что "прошел через 4 года ада, устроенных этим негодяем", намекая на Байдена.

"Я потратил миллионы долларов на судебные издержки, и я победил, но я сделал это трудным путем. И очень трудно сказать, что они не должны проходить через все это", – добавил Трамп.

В то же время на вопрос, хотел бы новый президент США провести расследование в отношении Байдена, Трамп лишь ответил, что "это будет решать Конгресс". Также Трамп неоднозначно высказался относительно его соперницы на выборах в 2016 году – Хиллари Клинтон. По его словам, генпрокурор США "мог бы провернуть большой номер", однако американский лидер выступает против этого.

Критика службы по чрезвычайным ситуациям FEMA

В интервью Трамп раскритиковал службу по чрезвычайным ситуациям FEMA. Президент США назвал службу "препятствием", а также добавил, что каждый из штатов должен самостоятельно заботиться о собственных проблемах.

Я хотел бы, чтобы штаты сами позаботились о своих проблемах. Я люблю Оклахому. Но знаете, что, если их ударит торнадо или что-то подобное, пусть Оклахома это исправит. И тогда федеральное правительство может помочь им деньгами. FEMA уважает все, и демократы фактически использовали FEMA не для того, чтобы помочь Северной Каролине,

– высказался американский лидер.

Кроме того, Трамп предположил, что может задерживать деньги городам, которые не будут сотрудничать с его жесткими иммиграционными мерами. Американский лидер также выразил сомнения относительно того, что пострадавшая от пожаров Калифорния должна получать федеральную помощь, поскольку штат не меняет свою политику в отношении водных ресурсов.

О помиловании участников штурма Капитолия

Решение о помиловании участников штурма Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года, вызвало резонанс в американском обществе, поэтому во время интервью в очередной раз вернулись к этой теме. Своим решением Трамп помиловал почти всех участников, а это – около 1500 человек.

Журналист заметил, что некоторые указывают на то, что некоторые участники штурма Капитолия совершали насилие против полицейских. В то же время Трамп отметил, что "большинство людей были абсолютно невиновными".

"Это были очень незначительные инциденты", – коротко ответил Трамп.

О Китае и тиктоке

Трамп заявил, что тикток не несет настолько большой угрозы национальной безопасности США, как это пытались преподнести.

Вы имеете дело с большим количеством молодых людей. Так ли важно для Китая... шпионить за молодыми людьми, за детьми, которые смотрят безумные видео?

– риторически спросил Трамп.

Президент США добавил, что любой гаджет из Китая может использоваться для шпионажа за американцами.

"Вы можете сказать это обо всем, что сделано в Китае. Послушайте, наши телефоны по большей части сделаны в Китае. У нас так много вещей, сделанных в Китае. Так почему же они не упоминают об этом?" – добавил он.

Трамп вспомнил дело об убийстве Кеннеди

В интервью Трамп пообещал, что вскоре обнародует материалы дела об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Он добавил, что часть документов обнародовал во время первой каденции, но после – его отговорили публиковать другие детали дела.

Я сделал это с Кеннеди, определенной степени. Но некоторые чиновники попросили меня не делать этого, и, знаете, вы должны их уважать,

– сказал Трамп.

Что говорил Трамп об Украине

В 20-минутном интервью Трамп лишь однажды упомянул об Украине. Так, во время критики Байдена он в очередной раз повторил тезис, что война в Украине не началась бы, если бы он был президентом США.

Трамп добавил, что "президент Украины хочет мира, но для танго надо двое", намекая на желание России остановить войну. В то же время президент отметил, что его администрация уже ведет переговоры с украинскими властями, а с Путиным планируют начать их как можно быстрее.

Кроме того, Трамп подтвердил, что вполне вероятно введение более жестких санкций, если Россия откажется от переговоров.

К слову, Трамп призвал Россию немедленно остановить войну, пригрозив новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США. Он отметил, что дальше будет только хуже, поэтому Путину следует остановиться уже сейчас.