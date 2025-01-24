Такую информацию рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

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Что заявил Кэллог о покупке оружия

Как говорит Кит Келлог, по его мнению, Дональд Трамп понимает, что предоставление оружия Киеву является важным моментом, но есть и другие проблемы.

Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, спецпредставитель Трампа указал, что "это тема для обсуждения". Впрочем, он выразил сомнения в том, что "это решит проблему".

Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом,

– заверил Келлог.

Напомним, представитель МИД Украины Георгий Тихий говорил, что, несмотря на указ Трампа, военная помощь от США продолжает поступать в определенные сроки. Он также отметил, что поддержка Украины со стороны США стратегически важна и для Вашингтона.