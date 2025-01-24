Об этом офрек заявил высокопоставленный дипломат ЕС в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что планируют в ЕС по Украине

Министры иностранных дел, которые соберутся в понедельник, 27 января, на заседание Совета ЕС в Брюсселе, обсудят продолжение поддержки Украины. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас настаивает на усилении военной помощи для Украины.

В частности, обсудят вопросы, связанные с предоставлением дополнительных боеприпасов, систем противовоздушной обороны, тренировкой и оснащением украинских сил, а также поддержкой украинской оборонной промышленности,

– сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Среди других тем – продолжение уже действующих санкций и подготовка 16-го пакета санкций против России. Сейчас венгерский премьер Виктор Орбан не хочет продлевать действующие санкции, срок которых истекает 31 января. Он требует, чтобы Украина вновь разрешила транзит российского газа через свою территорию.

В ЕС не рассматривают альтернативных вариантов по санкциям. Также в Брюсселе отвергают аргументы Виктора Орбана и говорят, что прекращение транзита газа не влияет на экономическую ситуацию в Европе.

"Мы работаем над продолжением санкционного режима против России и не предусматриваем никакой другой возможности, кроме того, что он будет принят в ближайшие дни", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Дипломат добавил, что санкции ЕС подкосили российскую экономику. Евросоюз планирует продолжать санкции до тех пор, пока Россия ведет войну в Украине.

ЕС будет пытаться наладить отношения с Вашингтоном

В понедельник министры иностранных дел затронут и тему передачи замороженных активов России на восстановление Украины. По словам собеседника, Россия должна заплатить за нанесенный ущерб. Сейчас в Брюсселе ищут юридический инструмент, который бы позволил передать средства.

Также руководители МИД будут искать общую позицию относительно политики нового президента США Дональда Трампа.

Для нас важно обдумать и согласовать различные позиции для того, чтобы иметь хорошие отношения ЕС с новой администрацией в Вашингтоне,

– добавил дипломат.

В ЕС признают, что позиция среди европейских стран по новой администрации в США разная. Впрочем, трансатлантические отношения между ЕС и США остаются ключевыми для обеих сторон.