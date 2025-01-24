Таку інформацію розповів спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
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Що заявив Келлог про купівлю зброї
Як каже Кіт Келлог, на його думку, Дональд Трамп розуміє, що надання зброї Києву є важливим моментом, але є й інші проблеми.
Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, спецпредставник Трампа вказав, що "це тема для обговорення". Втім, він висловив сумніви у тому, що "це розв'яже проблему".
Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом,
– запевнив Келлог.
Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий казав, що, попри указ Трампа, військова допомога від США продовжує надходити у визначені терміни. Він також зауважив, що підтримка України з боку США стратегічно важлива й для Вашингтона.