Напередодні видання Politico повідомило, що Держдеп США зупинив всю іноземну допомогу на 90 днів, зокрема проєкти в Україні. У Центрі протидії дезінформації відповіли, чи стосується це військової допомоги нашій країні, передає 24 Канал.

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Чи будуть поставки зброї Україні

На тлі цієї інформації у ЗМІ керівник ЦПД Андрій Коваленко зробив заяву. Він наголосив, що військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше.

До слова, журналіст Остап Яриш заявив, що його джерела у Пентагоні запевняють, що заморозка іноземної допомоги не стосується України. Вочевидь, йдеться про військову допомогу. Водночас відбудеться зупинка фінансування інших проєктів.

Так, представник USAID, який побажав залишитися анонімним, сказав для Reuters, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказано припинити всі роботи. Серед проєктів, які були заморожені, є підтримка шкіл і медична допомога, як наприклад, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей.

Нагадаємо, що спецпосланець Трампа щодо питань війни в Україні Кіт Келлог сказав, що президент США розглядає можливість закупівлі зброї для України за кошти заморожених російських активів.