Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, заметив, что любой ствол к артиллерии имеет ресурс по количеству выстрелов. Далее он начинает изнашиваться, от чего страдает точность стрельбы.

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В чем проблема

Как рассказал Катков, на информацию о производстве стволов в США появилась в публичном пространстве благодаря одному из американских изданий. Они обратили внимание на публичный запрос от Пентагона к Конгрессу о необходимости немедленно профинансировать новую производственную линию для стволов к гаубице М777.

На это нужен 161 миллион долларов. А срок реализации проекта – от полутора до двух лет. Сейчас в США работает только один завод, который производит стволы к М777.

Согласно американским нормативам ресурс ствола М777 – 2500 выстрелов. Силы обороны Украины вынуждены значительно превышать его из-за дефицита стволов. Иногда случались интересные случаи. К примеру, ресурс ствола немецкой САУ PzH 2000 – 4500 выстрелов. А одно из подразделений смогло настрелять 20000 раз до того, как она ушла на ремонт.

Есть паспортный ресурс. Лучше за эти нормативы не выходить. Но, конечно, реальных мощностей не хватает. И американское издание прям жаловалось. Там схватились за голову и буквально "кричали", как США в случае войны сможет обеспечивать артиллерию, если производят всего 30 стволов в месяц. Украина имеет до 200 М777 – и нам не хватает. А в США только М777 – около 900 единиц,

– рассказал Катков.

К примеру, немецкий Rheinmetall декларировал в 2023 году, что способен производить около 200 стволов в год. Это по 16-17 единиц ежемесячно.