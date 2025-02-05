По словам президента, США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о помощи США

По словам главы государства, хотя поддержка со стороны Соединенных Штатов не прекращена, задержки или ограничения могут привести к потере территорий. Кроме этого, он считает, что последствия не ограничатся Украиной.

Если американская помощь прекратится, это повлияет на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы не только будем зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки,

– убежден Зеленский.

Он добавляет, что в таком случае Украина потеряет не 30 – 35% процентов помощи, а не менее 60% от общего объема. По словам президента, тогда значительно возрастет риск территориальных потерь и победы Путина.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции с президентом Коста-Рики госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять только ту помощь, которая "будет иметь смысл". Однако, он отметил, что программы спасения жизни, обеспечения едой или лекарствами будут вводить в дальнейшем.