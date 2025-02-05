Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает 24 Канал. Он обратился к международному сообществу, подчеркивая важность предоставления Украине четких и надежных гарантий безопасности, которые бы обеспечили, что Россия не сможет возобновить агрессию после окончания войны.

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Нужен четкий ультиматум для Путина

Зеленский отметил, что для того, чтобы Путин прекратил войну, необходимо поставить перед ним четкий ультиматум, и заявил, что США и другие страны могут играть решающую роль в этом процессе.

Мы верим, что президент Трамп хочет достичь успеха в этой ситуации. А успех означает победу здравого смысла, требующего прекращения войны и предоставления Украине прочных гарантий безопасности. По меньшей мере гарантирование того, что Путин никогда не вернется с новым вторжением,

– сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что Путин, на самом деле, не боится войны со странами Запада, а гораздо больше боится экономического коллапса и внутренних беспорядков в России.

Путин поймет необходимость прекратить эту войну только тогда, когда ему будет поставлен четкий ультиматум. Если США и Президент Трамп скажут ему: "Закончи войну, или Украина получит первое, второе, третье...", – он прислушается,

– отметил он.

По словам президента, Путин не остановится, пока ему не будут четко продемонстрированы последствия его агрессии. Зеленский подчеркнул, что Китай, в случае санкций и экономического давления на Россию, также может повлиять на решение Путина.

Если Китай скажет ему: "Остановись, или мы разорвем экономические связи, введем санкции против твоих банков и изолируем твои компании", – он прислушается,

– подчеркнул президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что в этой войне важно не только остановить агрессора, но и обеспечить мир для всего мира.

Америке не пришлось посылать своих сыновей и дочерей на смерть. Украина остановила Россию. Мы остановили их на нашей земле. Мы не дали им вторгнуться ни в одну страну НАТО,

– отметил Зеленский.

Он пояснил, что благодаря усилиям Украины страны НАТО не были вынуждены вступить в войну.

Президент призвал международных партнеров к активным действиям для достижения справедливого мира, ведь украинцы уже слишком много пережили.

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы навсегда положить конец этой войне. Украинцы уже слишком много пережили. В конце концов, Украина заслуживает справедливого мира,

– подытожил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сила для формирования этого мира зависит от США, их союзников и давления, которое они могут оказать на Путина.