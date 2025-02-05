Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает 24 Канал. Он обратился к международному сообществу, подчеркивая важность предоставления Украине четких и надежных гарантий безопасности, которые бы обеспечили, что Россия не сможет возобновить агрессию после окончания войны.
Читайте также Третья мировая война в головах только у Путина и его последователей, – Зеленский
Нужен четкий ультиматум для Путина
Зеленский отметил, что для того, чтобы Путин прекратил войну, необходимо поставить перед ним четкий ультиматум, и заявил, что США и другие страны могут играть решающую роль в этом процессе.
Мы верим, что президент Трамп хочет достичь успеха в этой ситуации. А успех означает победу здравого смысла, требующего прекращения войны и предоставления Украине прочных гарантий безопасности. По меньшей мере гарантирование того, что Путин никогда не вернется с новым вторжением,
– сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что Путин, на самом деле, не боится войны со странами Запада, а гораздо больше боится экономического коллапса и внутренних беспорядков в России.
Путин поймет необходимость прекратить эту войну только тогда, когда ему будет поставлен четкий ультиматум. Если США и Президент Трамп скажут ему: "Закончи войну, или Украина получит первое, второе, третье...", – он прислушается,
– отметил он.
По словам президента, Путин не остановится, пока ему не будут четко продемонстрированы последствия его агрессии. Зеленский подчеркнул, что Китай, в случае санкций и экономического давления на Россию, также может повлиять на решение Путина.
Если Китай скажет ему: "Остановись, или мы разорвем экономические связи, введем санкции против твоих банков и изолируем твои компании", – он прислушается,
– подчеркнул президент Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что в этой войне важно не только остановить агрессора, но и обеспечить мир для всего мира.
Америке не пришлось посылать своих сыновей и дочерей на смерть. Украина остановила Россию. Мы остановили их на нашей земле. Мы не дали им вторгнуться ни в одну страну НАТО,
– отметил Зеленский.
Он пояснил, что благодаря усилиям Украины страны НАТО не были вынуждены вступить в войну.
Президент призвал международных партнеров к активным действиям для достижения справедливого мира, ведь украинцы уже слишком много пережили.
Мы должны сосредоточиться на том, чтобы навсегда положить конец этой войне. Украинцы уже слишком много пережили. В конце концов, Украина заслуживает справедливого мира,
– подытожил Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что сила для формирования этого мира зависит от США, их союзников и давления, которое они могут оказать на Путина.