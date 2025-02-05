Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє 24 Канал. Він звернувся до міжнародної спільноти, підкреслюючи важливість надання Україні чітких і надійних гарантій безпеки, які б забезпечили, що Росія не зможе відновити агресію після закінчення війни.

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Потрібен чіткий ультиматум для Путіна

Зеленський наголосив, що для того, щоб Путін припинив війну, необхідно поставити перед ним чіткий ультиматум, і заявив, що США та інші країни можуть відігравати вирішальну роль у цьому процесі.

Ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації. А успіх означає перемогу здорового глузду, що вимагає припинення війни й надання Україні міцних гарантій безпеки. Щонайменше гарантування того, що Путін ніколи не повернеться з новим вторгненням,

– сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Путін, насправді, не боїться війни з країнами Заходу, а значно більше боїться економічного колапсу та внутрішніх заворушень у Росії.

Путін зрозуміє необхідність припинити цю війну лише тоді, коли йому буде поставлено чіткий ультиматум. Якщо США і Президент Трамп скажуть йому: "Закінч війну, або Україна отримає перше, друге, третє…", – він прислухається,

– зазначив він.

За словами президента, Путін не зупиниться, поки йому не буде чітко продемонстровано наслідки його агресії. Зеленський підкреслив, що Китай, у разі санкцій та економічного тиску на Росію, також може вплинути на рішення Путіна.

Якщо Китай скаже йому: "Зупинись, або ми розірвемо економічні зв’язки, запровадимо санкції проти твоїх банків та ізолюємо твої компанії", – він прислухається,

– наголосив президент України.

Український лідер підкреслив, що в цій війні важливо не тільки зупинити агресора, а й забезпечити мир для всього світу.

Америці не довелося посилати своїх синів і дочок на смерть. Україна зупинила Росію. Ми зупинили їх на нашій землі. Ми не дали їм вторгнутися в жодну країну НАТО,

– зазначив Зеленський.

Він пояснив, що завдяки зусиллям України країни НАТО не були змушені вступити у війну.

Президент закликав міжнародних партнерів до активних дій для досягнення справедливого миру, адже українці вже занадто багато пережили.

Ми маємо зосередитися на тому, щоб назавжди покласти край цій війні. Українці вже занадто багато пережили. Зрештою, Україна заслуговує на справедливий мир,

– підсумував Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що сила для формування цього миру залежить від США, їхніх союзників і тиску, який вони можуть чинити на Путіна.