Зеленський також сказав, що вона в головах і тих, хто підтримує російського диктатора. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського президента Пірсу Моргану.

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Що заявив Зеленський про Третю світову війну

Глава держави вважає, що наразі про Третю світову війну замислюється Путін та його союзники.

Сьогодні вона в головах Путіна, Північної Кореї та Ірану, і послідовників, подібних до них,

– каже Зеленський.

Президент України також додає, що такі держави потрібно зупинити.

Водночас Зеленський висловився про російсько-українську війну та заявив, що Україна готова до припинення її гарячої фази, але без правових компромісів щодо окупованих територій. Окрім цього, глава держави зазначив, що за стіл переговорів мають сісти не лише Україна та Росія, а й США та країни ЄС.