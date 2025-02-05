Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Коста-Рики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Иностранная помощь США
Рубио отметил, что приостановление иностранной помощи США и сворачивание агентства USAID связано с необходимостью проверить выплаты, прекратить нецелесообразные программы и оставить помощь, "которая имеет смысл".
Мы не будем прекращать иностранную помощь. Мы будем предоставлять иностранную помощь, которая имеет смысл,
– заявил госсекретарь США.
В то же время Рубио отметил, что программы спасения жизни, обеспечения едой или лекарствами будут вводиться дальше.
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Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи. Вашингтон проведет проверку соответствия этих программ политическим целям государства. Соответствующие меры, как отмечается, являются временными – подобные ограничения продлятся не менее 90 дней.