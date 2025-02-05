Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа.
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Що сказав Трамп про переговори між Україною і Росією
За його словами, США спілкуються не тільки з Києвом і Москвою.
У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію. І я думаю, що ці дискусії насправді йдуть досить добре,
– зазначив він.
Кіт Келлог говорив, що Київ і Москва мають піти на поступки. І нібито Зеленський "дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій". На думку Келлога, переговори корисні для обох сторін.
Позиція української сторони
Михайло Подоляк пояснив, що Трамп говорить із Китаєм і ЄС.
Володимир Зеленський 5 лютого заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з Путіним. І назвав, хто ще має бути присутній.
А також сказав: Україна зараз не може повернути собі всі окуповані землі. Але прагне цього.