Про це в етері телемарафону заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає 24 Канал. Він закликає ставитися до цього спокійно.

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Як тривають переговори

За словами Подоляка, наразі тривають підготовчі процедури до того, яким має бути сценарій завершення війни.

Щоб цей сценарій взагалі враховував інтереси України, Європи й так далі. Щоб цей сценарій не виглядав як проросійський. Це все достатньо складно,

– заявив він.

Посадовець зазначив, що президент США хоче вибудувати неформальну комунікацію на рівні Україна – Сполучені Штати й Росія – Сполучені Штати, а потім вже презентувати свій план. Станом на сьогодні його поки що немає.

Михайло Подоляк каже, що український президент чітко говорить про максимальну зацікавленість Вашингтону у закінченні війни, проте потрібен час на розуміння, що це можливо лише за умови примусу Росії до цього процесу.

Він також закликає спокійно сприймати заяви спецпредставника Кіта Келога про вибори в Україні, які з'являються у ЗМІ. За його словами, такі неформальні заяви свідчать про позицію, яка має здатність змінюватися.

Як каже радник, провести вибори під час війни фізично неможливо, бо це питання "не війни в локальному форматі, як це було у 2014 році". За його словами, це питання дискусій, це нормальний політичний процес.

""Навряд чи США зацікавлені, щоб війна завершилась на умовах Росії. Тому що тоді Росія є домінантним гравцем на глобальному ринку. Навіть не на політичному, а на економічному. США зацікавлені в тому, щоб прибрати потужного конкурента з енергетичних ринків, перш за все європейських, з ринку зброї, ядерних технологій", – наголосив Подоляк.