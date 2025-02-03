Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, для цього уже є певні передумови.

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Коли Зеленський може зустрітися з Трампом

За даними ЗМІ, Офіс Президента України зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Дональда Трампа. Водночас інші деталі майбутніх переговорів поки що залишаються невідомими.

Для України важливо, аби лідер США спершу зустрівся зі своїм українським колегою, а вже потім – з російським диктатором Владіміром Путіним.

Я думаю, це може відбутися в лютому – це цілком реально. У Вашингтоні розпочався український тиждень, і деякі з українських політиків уже там. Це важлива історія, і там можуть відбутися певні домовленості про зустріч у лютому. Це може бути Європа або ж візит Зеленського до США,

– припустив Максим Несвітайлов.

Політолог також зауважив, що не варто виключати й візит Дональда Трампа до України. Важливу роль у цьому може зіграти те, що експрезидент США Джо Байден приїжджав до Києва у лютому 2023 року.

"Та все ж, найімовірніше, це буде візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Трамп все-таки намагається бути "над ситуацією", – наголосив політолог.

Варто додати, що президент України вже висловив свої очікування щодо майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, Зеленський наголосив, що "вся Європа чекає цієї зустрічі" й сподівається, що у них із Трампом буде спільне бачення швидкого завершення війни.

Цікаво також відзначити, що українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що спецпредставник США у питаннях України та Росії Кіт Келлог може вже у лютому навідатися до України для зустрічі із Зеленським.