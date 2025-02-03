За словами Зеленського, ця розмова відбулася в період виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Про це президент розповів у своєму інтерв'ю для Associated Press, передає 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що розповів Зеленський про майбутню зустріч з Трампом

Зеленський зазначив, що його зустрічі з Трампом прагне "вся Європа". Він також додає, що всі хочуть, аби у нього та президента США було спільне бачення швидкого закінчення війни.

Обов'язково у нас буде зустріч і ми будемо проговорювати всі пункти, всі кроки, які нам потрібно зробити, щоб закінчити війну,

– каже Зеленський.

Український глава держави пояснює, що хотів би, щоб зустріч з Трампом відбулася саме так. Після цього президент розглядає можливість розмови з "русскіми". Зеленський каже, що за столом переговорів мають бути Сполучені Штати, Україна і "русскіє, адже вони воюють проти нас".

Водночас український глава держави додає, що хотів би "почути Європу", адже європейські країни надають допомогу Україні, а сама держава в майбутньому прагне стати членом Європейського Союзу.

Окрім цього, він зауважує, що російсько-українська війна триває на європейському континенті. На думку Зеленського, такі переговори були б справедливими та дієвими.