Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Символ цієї війни: як держава витрачає мільярди на дрони – аналіз

Що потрібно Україні задля досягнення миру

Володимир Зеленський зазначив, що 2 лютого у Полтаві завершили рятувальні роботи після російської атаки. Внаслідок удару загинули 14 людей, постраждали 20 і повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки.

Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинено. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО і достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру,

– сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україні необхідні системи Patriot та Iris-T, а також інвестиції в розвиток дронів і виробництво зброї всередині країни. За словами Зеленського, це захист життів людей і безпосередньо захист ідеї, що мир – можливий.

До слова, раніше український лідер наголосив, членство в НАТО є "найдешевшою" гарантією безпеки для союзників. Також президент переконаний, що це б зміцнило Трампа в геополітичному плані.

Окрім того, Зеленський додав, що українська армія, яка налічує понад 800 тисяч військовослужбовців, стала б "бонусом" для НАТО.