Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает 24 Канал. Он призывает относиться к этому спокойно.

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Как идут переговоры

По словам Подоляка, сейчас продолжаются подготовительные процедуры к тому, каким должен быть сценарий завершения войны.

Чтобы этот сценарий вообще учитывал интересы Украины, Европы и так далее. Чтобы этот сценарий не выглядел как пророссийский. Это все достаточно сложно,

– заявил он.

Чиновник отметил, что президент США хочет выстроить неформальную коммуникацию на уровне Украина – Соединенные Штаты и Россия – Соединенные Штаты, а потом уже представить свой план. По состоянию на сегодня его пока нет.

Михаил Подоляк говорит, что украинский президент четко говорит о максимальной заинтересованности Вашингтона в окончании войны, однако нужно время на понимание, что это возможно только при условии принуждения России к этому процессу.

Он также призывает спокойно воспринимать заявления спецпредставителя Кита Келога о выборах в Украине, которые появляются в СМИ. По его словам, такие неформальные заявления свидетельствуют о позиции, которая имеет способность меняться.

Как говорит советник, провести выборы во время войны физически невозможно, потому что это вопрос "не войны в локальном формате, как это было в 2014 году". По его словам, это вопрос дискуссий, это нормальный политический процесс.

""Вряд ли США заинтересованы, чтобы война завершилась на условиях России. Потому что тогда Россия является доминантным игроком на глобальном рынке. Даже не на политическом, а на экономическом. США заинтересованы в том, чтобы убрать мощного конкурента с энергетических рынков, прежде всего европейских, с рынка оружия, ядерных технологий", – подчеркнул Подоляк.