Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмітрія Пєскова, яку поширюють прокремлівські ЗМІ.

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У Кремлі зробили заяву щодо переговорів із Зеленським

У Путіна постійно знаходять відмовки, чому буцімто не можуть почати переговори щодо закінчення війни в України. Одним із таких аргументів була теза, що Володимир Зеленський нібито "нелегітимний президент України", тому Кремль наполягав на проведенні виборів, щоб почати мирні переговори.

Однак нині у Путіна різко змінили риторику. Так, Пєсков заявив, що Росія готова проводити переговори з Зеленським.

Зеленський не є легітимним президентом України, проте Росія готова вести з ним переговори,

– заявив Пєсков.