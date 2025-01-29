Це буде перша офіційна зустріч української та американської сторони від часу зміни адміністрації у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, Інтерфакс-Україна та РБК-Україна.

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Що відомо про зустріч МЗС ЄС у Парижі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга долучиться до розширеного засідання глав МЗС європейських країн та нового держсекретаря США Марко Рубіо. Зустріч відбудеться у Парижі, ймовірно, 12 лютого.

У заході візьмуть участь керівники зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії та Іспанії. Також на зустрічі очікується держсекретар США Марко Рубіо.

Це вже третя зустріч у такому форматі, після аналогічних переговорів, що відбулися минулого року у Варшаві та Берліні.

Нагадаємо, вже найближчим часом Україну може відвідати спецпредставник США Кіт Келлог. Ця поїздка лишається на порядку денному і підготовка до цього візиту триває, як і інші контакти з новою адміністрацією Дональда Трампа.