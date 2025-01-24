Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

До теми Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Що відомо про майбутній візит Келлога в Україну

Георгій Тихий наголосив, що МЗС чекає контактів та візиту Кіта Келлога в України. Ця поїздка лишається на порядку денному і підготовка до цього візиту триває, як і інші контакти з новою адміністрацією Дональда Трампа.

Переконаний, що цей контакт невдовзі відбудеться,

– зазначив речник Міністерства закордонних справ.

Водночас журналісти Bloomberg пишуть, що найближчими тижнями спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ. Американський генерал зазначав, що хотів би, щоб рішення про завершення війни Росії проти України було знайдено протягом перших 100 днів роботи нової адміністрації президента США.

Ця заява пролунала після того, як у Трампа не вийшло виконати свою обіцянку про досягнення угоди про припинення війни в Україні за 24 години.

До слова, раніше спецпредставник Дональда Трампа мав відвідати Київ ще до інавгурації нового президента США. Однак цей візит відклали через юридичні причини, які не залежали від української сторони.