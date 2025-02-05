Прибутки з цього отримуватиме як держава, так і інвестор. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що так Україна зможе платити за зброю, яку отримує.

До теми Трамп хоче цінні метали України в обмін на зброю: чи справді це вигідна пропозиція

Схожі прецеденти вже були

Поки ніякої угоди між Україною та США немає, але зрозуміло, що Дональд Трамп зацікавлений в її укладання. Він – людина, яка в усьому бачить економічну вигоду, тому й зацікавився рідкісноземельними металами.

У нас в землі закопано 15 трильйонів доларів. Нехай там собі лежать? Але тоді ці 15 трильйонів підійматимуть із землі росіяни. Вони частково це робитимуть після замороження боїв на окупованих територіях,

– наголосив Валерій Клочок.

Не треба забувати, що схожу історію ми бачили в акваторії Чорного моря поблизу Криму. Мовиться про так звані "вишки Бойка" – нафтовидобувні та газові бурові платформи, якими володіли росіяни.

За часів Байдена ми отримували допомогу дуже дозовано. Володимир Зеленський заявив, що з пакета на 77 мільярдів Україні надали лише 46 мільярдів доларів. Виникає питання, коли дійде вся допомога та чому вона досі на складах США, якщо так потрібна Україні.

Яка альтернатива

За словами Валерія Клочка, зараз надра України використовують фінансово-промислові групи. Великого доходу від них у державний бюджет не видно. Ба більше, постійно виникають скандали та корупційні схеми, пов'язані з піском, газом, видачею ліцензій на розробку родовищ.

На кону стоїть незалежність України. І ще раз наголошу: або ці надра розроблятимуть росіяни, або американці. Вибір дуже простий,

– підкреслив Валерій Клочок.

Ми розглядаємо питання інвестування, а не передачі надр в іншу власність. Для цього треба підписати міждержавну угоду, яку ратифікує парламент. Їй мають передувати реформи у судовій сфері, податковій, правоохоронній. Адже інвестор не зайде в Україну, якщо діятимуть старі правила.

Початок цього діалогу – шанс для нас, щоб цінні природні ресурси не лежали в землі. Ніхто не збирається їх продавати, мовиться про спільне вкладання коштів. В іншому випадку – копалини використовуватимуть росіяни, а не ми, щоб отримувати допомогу від США.

Нагадаємо, Дональд Трамп запропонував обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу. Раніше така можливість передбачалася у Плані перемоги. Більшість цих ресурсів зосереджена на сході України.

Володимир Зеленський назвав пропозицію Трампа справедливою. Він додав, що Україна готова розробляти корисні копалини разом з партнерами, які "штовхають ворога назад своєю присутністю".