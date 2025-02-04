Про це президент України заявив під час пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє 24 Канал. Такі дії з боку партнерів були передбачені Планом перемоги, як внесок в економіку України.

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Україна відкрита для інвестицій США

Як зазначив президент Зеленський, якщо Сполучені Штати бажають інвестувати в корисні копалини, що є в надрах України, то це цілком можливо.

Ми відкриті до того, що все це (Корисні копалини – 24 Канал) може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо,

– сказав Володимир Зеленський.