Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает 24 Канал. Такие действия со стороны партнеров были предусмотрены Планом победы как вклад в экономику Украины.

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Украина открыта для инвестиций США

Как отметил президент Зеленский, если Соединенные Штаты желают инвестировать в полезные ископаемые, которые есть в недрах Украины, это вполне возможно.

Мы открыты к тому, что все это (Полезные ископаемые –24 Канал) может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо,

– сказал Владимир Зеленский.