Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трамп ощадливо ставиться до бюджету США. Він не буде нікому щось дарувати чи безплатно постачати зброю. Вже можна побачити, що відбувається з USAID.

До теми Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Чи варто погоджуватися на пропозицію Трампа

Як наголосив Клочок, дозвіл американцям видобувати рідкоземельні метали України – це варіант або продовжити, або навіть суттєво збільшити військову допомогу від Сполучених Штатів. Якщо вдасться вибити тут вигідні умови – то чому б на таке не погодитися.

Головне для України – справедливий мир. Так, ці копалини буквально вартують трильйони доларів. Але це не буде так – викопали і поїхали. Ні. Це – плата за зброю. Буде грошова компенсація. Податки в бюджет. Інвестиція у виробництво. Тут вибір простий. Або Росія розвиває тут своє виробництво. Або США,

– зазначив Клочок.

Україні потрібні гарантії безпеки. Якщо ця програма допоможе Україні суттєво наростити військову допомогу від США або ж навіть привести сюди американських миротворців, то це буде чудовий результат.

Важливо, що все пролунало саме від Дональда Трампа. Це означає, що він особисто зацікавлений у такій ініціативі.

Нагадаємо, нещодавно Трамп згадав про цінні рідкоземельні метали України. Це може стати "оплатою" для продовження військової допомоги від Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена співпрацювати зі США у цьому напрямку. Про це вони говорили з Трампом ще у вересні під час їхньої зустрічі.