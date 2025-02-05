Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов, наголосивши, що Келлог чи Трамп нині не говорять з Україною публічно, оскільки не хочуть аби їм, як вони вважають, відкрито висували певні умови.

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Келлог хоче задовольнити амбіції Трампа

Політолог зауважив, що коли звучать думки про те, що Кіт Келлог або хтось інший, кого Трамп призначає на певні посади, можуть йому щось роз'яснювати або чогось вимагати, то варто пригадати, що було з держсекретарем США під час першої каденції Трампа. Тіллерсона, якого у свій час Путін нагородив орденом Дружби народів і якого вважали проросійським, Трамп згодом звільнив з посади.

Було і навпаки, коли призначались досвідчені міністри оборони, які точно знали, яка ситуація складається у світі чи на Близькому Сході, але Трамп їх звільняв, бо вони не так ставили запитання або казали, що треба захищати курдів,

– нагадав Димов.

Тому, як наголосив політолог, Кіт Келлог є представником Трампа і він першочергово намагатиметься розробити формулу, яка буде ефективною та ефектною.

Тому що Трамп любить ефектні речі. Він перед ефективністю надає перевагу ефектності. Він буде пробувати розробити план, який задовольнить амбіції Трампа швидко припинити російсько-українську війну,

– впевнений Димов.

Як має діяти українська сторона?

Політолог наголосив, що під час зустрічі з Келлогом завдання української влади має полягати у тому, аби показати, що Україна не поступиться в певних пунктах. З його слів, найголовніше, щоб Келлог доніс Трампу, що будь-які речі стосовно поступок України стануть поразкою Заходу і світу. Адже Путін і його народ вважають, що вони воюють як раз з Заходом.

Димов підкреслив, що там, де Трамп точно переконаний, що він може висунути свої умови й де не програє, він діє публічно й ультимативно. Він собі навіть риторично не дозволяє програвати.

Щодо Росії він вважає, що ще не може висувати ультиматуми, тому що Путін може затягувати час, показувати Трампу, що він не може домовлятися,

– пояснив Димов.

Політолог впевнений, що цього разу Келлог точно прилетить в Україну і зустріч з українською стороною відбудеться. Тож, з його слів, треба продемонструвати, що не стільки Трамп стоїть на боці України, як саме наша держава відстоює сьогодні у тому числі інтереси США. Треба пояснювати, що поступки Росії будуть розцінюватися Путіним і росіянами як такі, що свідчать про слабкість Заходу, зокрема США і Трампа.