У Трампа та Келлога може бути певний план власних кроків, але не план завершення російсько-української війни. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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Плану може не бути до кінця війни

Олег Саакян зазначив, що план завершення війни Росії проти України передбачає низку різних питань, починаючи від російсько-українських питань, завершуючи питаннями європейської безпеки, якої прямо стосується модель закінчення війни. Також ці питання можуть доходити до глобального протистояння. Зокрема, Ірану Північної Кореї.

Тому наразі я не впевнений, що у Келлога чи Трампа є план. У них може бути певний план власних кроків, але не план завершення російсько-української війни. Найімовірніше, до кінця війни цього структурованого плану не буде. Будуть лише його різні версії та стратегічна визначеність, коли він буде збиратися під різні динамічні обставини,

– припустив він.

На це впливає також те, що сама динаміка російсько-української війни доволі змінна. Наприклад, 2025 рік обіцяє бути складним для Росії. Для України 2024 рік був дуже складним. Для країни-агресорки – значно легшим. Ймовірно, зараз усе буде навпаки.

Для України фінансовий рік від партнерів забезпечений. Ключові виклики, ризики зрозумілі. А у Росії у 2025 році – ціла низка викликів, які з’являються на горизонті. Частина з них уже проявилася. Ресурси, які були виділені на російсько-українську війну, закінчуються.

"Залежить від того, через яку шпарину ми дивимося, який фрагмент російсько-української війни розглядаємо, у нас буде абсолютно різна динаміка, різні показники. У чомусь Україна виграє, у чомусь – Росія. Але це точно не симетрична ситуація, де, наприклад, Росія перемагає, а Україна програє", – вважає політолог.

За його словами, велика кількість факторів зараз говорить про те, що у 2025 році загальна динаміка для Росії буде негативною. Зокрема, удари українських дронів по об'єктах нафтопереробки, воєнні потреби окупантів, економіка країни-агресорки і так далі.