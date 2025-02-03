У Трампа и Келлога может быть определенный план собственных шагов, но не план завершения российско-украинской войны. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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Плана может не быть до конца войны

Олег Саакян отметил, что план завершения войны России против Украины предусматривает ряд различных вопросов, начиная от российско-украинских вопросов, завершая вопросами европейской безопасности, которой прямо касается модель окончания войны. Также эти вопросы могут доходить до глобального противостояния. В частности, Ирана и Северной Кореи.

Поэтому пока я не уверен, что у Келлога или Трампа есть план. У них может быть определенный план собственных шагов, но не план завершения российско-украинской войны. Скорее всего, до конца войны этого структурированного плана не будет. Будут только его различные версии и стратегическая определенность, когда он будет собираться под различные динамические обстоятельства,

– предположил он.

На это влияет также то, что сама динамика российско-украинской войны довольно переменная. Например, 2025 год обещает быть сложным для России. Для Украины 2024 год был очень сложным. Для страны-агрессора – значительно легче. Вероятно, сейчас все будет наоборот.

Для Украины финансовый год от партнеров обеспечен. Ключевые вызовы, риски понятны. А у России в 2025 году – целый ряд вызовов, которые появляются на горизонте. Часть из них уже проявилась. Ресурсы, которые были выделены на российско-украинскую войну, заканчиваются.

"Зависит от того, через какую щель мы смотрим, какой фрагмент российско-украинской войны рассматриваем, у нас будет абсолютно разная динамика, разные показатели. В чем-то Украина выигрывает, в чем-то – Россия. Но это точно не симметричная ситуация, где, например, Россия побеждает, а Украина проигрывает", – считает политолог.

По его словам, большое количество факторов сейчас говорит о том, что в 2025 году общая динамика для России будет негативной. В частности, удары украинских дронов по объектам нефтепереработки, военные потребности оккупантов, экономика страны-агрессора и так далее.