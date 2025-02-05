Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Валерий Дымов, отметив, что Келлог или Трамп сейчас не говорят с Украиной публично, поскольку не хотят чтобы им, как они считают, открыто выдвигали определенные условия.

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Келлог хочет удовлетворить амбиции Трампа

Политолог отметил, что когда звучат мысли о том, что Кит Келлог или кто-то другой, кого Трамп назначает на определенные должности, могут ему что-то разъяснять или чего-то требовать, то стоит вспомнить, что было с госсекретарем США во время первой каденции Трампа. Тиллерсона, которого в свое время Путин наградил орденом Дружбы народов и которого считали пророссийским, Трамп впоследствии уволил с должности.

Было и наоборот, когда назначались опытные министры обороны, которые точно знали, какая ситуация складывается в мире или на Ближнем Востоке, но Трамп их увольнял, потому что они не так задавали вопросы или говорили, что надо защищать курдов,

– напомнил Дымов.

Поэтому, как отметил политолог, Кит Келлог является представителем Трампа и он в первую очередь будет пытаться разработать формулу, которая будет эффективной и эффектной.

Потому что Трамп любит эффектные вещи. Он перед эффективностью предпочитает эффектность. Он будет пробовать разработать план, который удовлетворит амбиции Трампа быстро прекратить российско-украинскую войну,

– уверен Дымов.

Как должна действовать украинская сторона?

Политолог отметил, что во время встречи с Келлогом задача украинской власти должна заключаться в том, чтобы показать, что Украина не уступит в определенных пунктах. По его словам, самое главное, чтобы Келлог донес Трампу, что любые вещи относительно уступок Украины станут поражением Запада и мира. Ведь Путин и его народ считают, что они воюют как раз с Западом.

Дымов подчеркнул, что там, где Трамп точно убежден, что он может выдвинуть свои условия и где не проигрывает, он действует публично и ультимативно. Он себе даже риторически не позволяет проигрывать.

По России он считает, что еще не может выдвигать ультиматумы, потому что Путин может затягивать время, показывать Трампу, что он не может договариваться,

– объяснил Дымов.

Политолог уверен, что на этот раз Келлог точно прилетит в Украину и встреча с украинской стороной состоится. Поэтому, по его словам, надо продемонстрировать, что не столько Трамп стоит на стороне Украины, как именно наше государство отстаивает сегодня в том числе интересы США. Надо объяснять, что уступки России будут расцениваться Путиным и россиянами как такие, что свидетельствуют о слабости Запада, в частности США и Трампа.