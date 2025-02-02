Кэллог надеется, что конец войне в Украине реально положить за 100 дней. Владимира Зеленского спросили, верит ли он, что это возможно, передает 24 Канал.

Смотрите также Они учатся, и это опасно, – Зеленский предупредил США об угрозе со стороны КНДР

Что ответил президент

Глава государства подчеркнул, что Трамп использует сильные санкционные шаги как оружие. Он это уже продемонстрировал в других вопросах. Американский лидер показал, что он может быть очень решительным.

Зеленский отметил, что Украине помогли бы тотальные санкционные шаги, сильная поддержка армии, продолжение помощи и давление на Россию различными способами – от уменьшения цен на энергетику до наложения ограничений на банковскую сферу страны-агрессора. А также принуждение Путина пойти на уступки и дипломатическое решение конфликта.

"Я думаю, что это ближайшие важнейшие шаги", – подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что для Украины очень важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после завершения горячей стадии войны. Это нужно, чтобы избежать "страшных сюрпризов", на которые способна Россия.

Зеленский отметил, что Украина знает, что ей нужно. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть, что США едины с ней в этом вопросе.

К слову, администрация Трампа призывает Украину провести выборы после достижения "перемирия", несмотря на запрет выборов во время военного положения в Украине.