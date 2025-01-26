Дональд Трамп уже заявил, что готов ужесточить санкции против России, если Путин не согласится на переговоры по завершению войны. Также он говорил, что пересмотрит вопрос военной помощи Украине после встречи с российским диктатором, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Какова цель Трампа относительно сроков завершения войны в Украине

Как пишет издание со ссылкой на инсайдеров в Белом доме, президент США стремится положить конец войне в Украине до весны.

Ранее СМИ писали о том, что Трамп якобы поручил спецпосланнику Киту Келлогу достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой за 100 дней.

Между тем в Офисе президента Украины отметили, что "никаких мирных планов за 100 дней в медиа не существует в реальности".

"Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", – подчеркнул Ермак.

Напомним, что еще во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, посадив Зеленского и Путина за стол переговоров. Впрочем, после победы на выборах риторика политика изменилась. Он признал, что остановить военные действия будет не так просто, как ему сперва казалось.

В начале января президент сказал, что в течение шести месяцев он планирует встретиться с Путиным для обсуждения заключения мирного соглашения.