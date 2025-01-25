Выход из ситуации большим образом будет зависеть от президента США Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Какие возможны сценарии завершения войны в Украине

Ключевую роль в развитии событий может сыграть способность Дональда Трампа убедить Кремль, что Россия не сможет пережить поддержку Украины со стороны Запада и достичь победы. Это станет определяющим фактором для реализации одного из возможных сценариев. The Times выделяет такиж 4.

Сценарий 1: Поражение Украины

Худший из вариантов предусматривает затяжную войну со стороны России и избежание любых переговоров. Если Украина потеряет поддержку США, это может привести к военному поражению.

Такой результат будет иметь катастрофические последствия: волна украинских беженцев накроет Европу, а те, кто останется, рискуют попасть в российские тюрьмы. НАТО потеряет стратегические позиции, а российские танки приблизятся к границам Польши.

Трамп критиковал хаотичный выход США из Афганистана, а потому, скорее всего, будет относиться осторожно к шагам, которые могут привести к таким последствиям.

Сценарий 2: Плохой мир

Этот вариант предполагает, что Украина, лишенная достаточной помощи Запада, будет вынуждена заключить соглашение на невыгодных условиях. Это может включать разделение территорий и создание пророссийского правительства. Такой результат станет поражением для Киева и его союзников, а Россия получит триумф.

Конечно, здесь не будет идти речь о Нобелевской премии мира для Трампа.

Сценарий 3: Замороженный конфликт

Третий сценарий предусматривает прекращение боевых действий, что может стабилизировать ситуацию. Однако без всеобъемлющего мирного соглашения конфликт останется замороженным, создавая риск нового обострения, как это было после Минских договоренностей.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы завершить этот конфликт стабильно. Мы не хотим просто прекратить боевые действия, чтобы через несколько лет все началось снова,

– подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в одном из интервью.

Сценарий 4: Мирное урегулирование

Лучший вариант для Украины предусматривает укрепление ее позиций благодаря поддержке США, что позволит вести переговоры с позиции силы. Такой сценарий обеспечит экономическую стабильность, суверенитет и международные гарантии безопасности.

По оценкам, возвращение к границам 1991 года пока выглядит маловероятным, однако заключение соглашения, которое защитит суверенитет Украины, является реальным. 32% украинцев готовы уступить территорию ради мира. При условии надежных гарантий со стороны США этот показатель может вырасти.

Это потребует решительных действий со стороны США, включая санкции против России, военной поддержкой и экономической помощью.

Влияние Дональда Трампа, вероятно, станет определяющим в том, какой из этих сценариев воплотится в жизнь.