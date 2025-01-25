Вихід з ситуації великим чином залежатиме від президента США Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Times.

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Які можливі сценарії завершення війни в Україні

Ключову роль у розвитку подій може відіграти здатність Дональда Трампа переконати Кремль, що Росія не зможе пережити підтримку України з боку Заходу й досягти перемоги. Це стане визначальним фактором для реалізації одного з можливих сценаріїв. The Times виділяє такиж 4.

Сценарій 1: Поразка України

Найгірший із варіантів передбачає затяжну війну з боку Росії та уникнення будь-яких переговорів. Якщо Україна втратить підтримку США, це може призвести до військової поразки.

Такий результат матиме катастрофічні наслідки: хвиля українських біженців накриє Європу, а ті, хто залишиться, ризикують потрапити в російські в’язниці. НАТО втратить стратегічні позиції, а російські танки наблизяться до кордонів Польщі.

Трамп критикувава хаотичний вихід США з Афганістану, а тому, скоріше за все, буде ставитися обережно до кроків, які можуть призвести до таких наслідків.

Сценарій 2: Поганий мир

Цей варіант передбачає, що Україна, позбавлена достатньої допомоги Заходу, буде змушена укласти угоду на невигідних умовах. Це може включати розділення територій та створення проросійського уряду. Такий результат стане поразкою для Києва та його союзників, а Росія отримає тріумф.

Звісно, тут не йтиме мова про Нобелівську премію миру для Трампа.

Сценарій 3: Заморожений конфлікт

Третій сценарій передбачає припинення бойових дій, що може стабілізувати ситуацію. Однак без всеосяжної мирної угоди конфлікт залишиться замороженим, створюючи ризик нового загострення, як це було після Мінських домовленостей.

Ми хочемо зробити все можливе, щоб завершити цей конфлікт стабільно. Ми не хочемо просто припинити бойові дії, щоб через кілька років усе почалося знову,

– наголосив держсекретар Марко Рубіо в одному з інтерв'ю.

Сценарій 4: Мирне врегулювання

Найкращий варіант для України передбачає зміцнення її позицій завдяки підтримці США, що дозволить вести переговори з позиції сили. Такий сценарій забезпечить економічну стабільність, суверенітет і міжнародні гарантії безпеки.

За оцінками, повернення до кордонів 1991 року наразі виглядає малоймовірним, проте укладання угоди, яка захистить суверенітет України, є реальним. 32% українців готові поступитися територією заради миру. За умови надійних гарантій з боку США цей показник може зрости.

Це потребуватиме рішучих дій з боку США, включно із санкціями проти Росії, військовою підтримкою та економічною допомогою.

Вплив Дональда Трампа, ймовірно, стане визначальним у тому, який із цих сценаріїв втілиться в життя.