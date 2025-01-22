Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какое мнение у Трампа по поводу помощи

Президент США рассказал, что сейчас он ведет переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации. Также Дональд Трамп также отметил, что в ближайшее время он планирует провести встречу совместно с российским диктатором Владимиром Путиным.

Введение новых санкций против России вероятно, если руководство страны не пойдет на переговоры. Президент Зеленский хотел бы мира, но для танго нужны двое,

– заявил республиканец.

По его словам, пока точно неизвестно, когда состоится встреча с украинским лидером по этому поводу. Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп снова заявил о "многих сотнях тысяч погибших" с обеих сторон, добавив, что сообщения в СМИ о жертвах этой войны являются преуменьшенными.

Также американский лидер в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз должен увеличить свой вклад до уровня Соединенных Штатов и снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в некомпетентности и фальсификации предыдущих выборов в 2016 году.

"Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас был компетентный президент, а у вас его не было, войны бы не было. Война в Украине никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Но этого не могло произойти, потому что выборы были сфальсифицированы", – добавил он.