Он предположил, что это может подтолкнуть Путина к переговорам. Об этом Дональд Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов по прибытии в Белый дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Смотрите также Почему Трамп не упомянул Украину в своей инаугурационной речи: СМИ озвучили 2 варианта

Что заявил Трамп о Путине

По мнению Дональда Трампа, украинский президент Владимир Зеленский "хочет заключить договоренность". Новый президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию не заключая сделку", в частности с точки зрения экономических проблем.

Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение,

– заявил он.

По его словам, он предпочитает пошлины над санкциями, комментируя возможность расширения санкций против России. Он планирует провести встречу с российским диктатором Путиным, однако не рассказал подробностей относительно возможных сроков такой встречи.

Впрочем, Трамп считает, что это может произойти "достаточно быстро". Также республиканец подтвердил, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войныомогтись завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться", указав на значительные потери.

"Она бы не началась, если бы я был президентом", – подчеркнул он.