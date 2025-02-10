Ці зустрічі дадуть шанс зрушити ситуацію з мертвої точки щодо війни, але у вигідному для нас напрямку, сказав 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, перед яким викликом постане наша країна.

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Від чого залежатиме позиція Трампа щодо України

У Німеччині з 14 по 16 лютого відбудеться Мюнхенська безпекова конференція. На ній будуть присутні представники нової адміністрації Білого дому, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піта Гегсет, спецпосланець з питань України та Росії Кіт Келлог. Останній вже анонсував важливі дискусії щодо завершення війни в Україні на полях конференції.

"Під час Мюнхенської конференції, найімовірніше, буде багато зустрічей у різних форматах, завдяки яким можна буде зробити висновок, куди принаймні рухається ця історія, яке американське, європейське та українське бачення того, як ми можемо почати перемовини про завершення війни", – зазначив Рейтерович.

Важливо! За даними ЗМІ, візит Келлога в Україну запланований на четвер, 20 лютого.

На думку політолога, у цей період не буде зустрічі Володимира Зеленського з Трампом, але може відбутися телефонна розмова за умови, якщо, наприклад, не буде якихось великих розбіжностей між тим, що озвучуватимуть США, Україна та Євросоюз.

Щоправда, тут для України є один виклик, ми про нього не можемо забувати. Я думаю, що деякі люди, зокрема Венс, Келлог, Рубіо, які спілкуватимуться з представниками України, передаватимуть свої враження Трампу. Від того, як вони це розкажуть, багато що залежатиме,

– мовив Рейтерович.

За його словами, з великою ймовірністю підходи Венса й Келлога відрізнятимуться. У Келлога вони, можливо, більш сприятливі щодо України, а от у Венса може бути навпаки. Тому Україні потрібно максимально до цього підготуватися і використати ці зустрічі, щоб просунути позицію України, показати як ми бачимо ситуації, на що треба робити ставку й до чого це може призвести.

До слова, 12 лютого відбудеться зустріч міністрів закордонних справ європейських країн з держсекретарем, на яку запрошено главу МЗС України Андрія Сибігу.