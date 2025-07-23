Внимательно за ситуацией вокруг закона 12414 наблюдают в России. Там хотят использовать внутренний раздор в Украине для подрыва ее способности противостоять агрессии. На этом отмечают в ГУР, передает 24 Канал.

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Как Россия хочет использовать споры вокруг закона 12414?

По данным украинской разведки, враг намерен дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада.

Также противник планирует привлечь все возможные ресурсы для обострения ситуации вокруг закона о НАБУ.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества... не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы,

– предупредили в ГУР.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что оккупанты уже сейчас пытаются исказить содержание мирных митингов в Украине.

Россияне подают информацию так, что украинцы якобы вышли требовать от власти капитуляции и разгоняют эту информацию через свои сети на Западе.