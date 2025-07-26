Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук для Суспильного.

К теме Послы G7 приветствуют инициативу восстановления независимости НАБУ и САП

Что говорят в "Слуге народа" о новом законопроекте Зеленского?

Фракция "Слуга народа" поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество,

– сказала Юлия Палийчук.

Она также отметила, что внутри фракции депутаты настроены поддержать президентский законопроект №13533.

Один из собеседников Суспильного в руководстве фракции "Слуга народа" отметил, что действительно есть депутаты, которые не поддерживают новый законопроект Зеленского. Однако точное количество этих нардепов назвать сложно.

"Они в существенном меньшинстве, но причина не в переживании за месть (антикоррупционных органов – 24 Канал), а в том, что они считают: процессуально предыдущий закон имеет логику в подотчетности НАБУ и САП Генеральному прокурору. Все равно, придется переголосовать рано или поздно, но еще с большим Суспильным возмущением и негативными сигналами от партнеров", – сказал источник.

Другой собеседник издания в монобольшинстве подчеркнул, что некоторые коллеги действительно боятся голосовать за законопроект президента по САП и НАБУ, в частности, из-за рисков уголовных дел против них самих.

И можно же завести уголовное производство по коррупции – и ты уже коррупционер, суд и так далее – никого не интересует, месседж запущен,

– отметил депутат.

Третий представитель "Слуги народа" назвал статью Financial Times – "преувеличенной". По словам собеседника, в совместном чате нардепы удивляются, откуда взялось число в 70 человек, которые якобы могут не проголосовать за проект закона Зеленского.

Что писало издание FT в статье о НАБУ и САП?

Журналисты Financial Times писали, что около 70 народных депутатов от правящей партии "Слуга народа" якобы откажутся голосовать за законопроект Владимира Зеленского по возвращению независимости НАБУ и САП.

Причиной этого якобы были опасения, что возвращенные полномочия будут использованы антикоррупционными прокурорами для "мести против них".

В частности, беспокойство якобы возникло после того, как глава САП Александр Клименко в интервью Суспильному сказал, что прокуратура разберет процесс ограничения полномочий антикоррупционных органов украинской властью.

Мы разберем все ситуации, события, высказывания, все упреки, претензии в наш адрес. До молекул. Мы воссоздадим хронологию событий по секундам и дадим этому всему анализ,

– заявил Клименко.

В то же время в комментарии Financial Times Александр Клименко заверил, что бояться НАБУ и САП должны только причастные к коррупции. А сами антикоррупционные органы не занимаются политическими преследованиями.

Интересно, что украинский чиновник заявил изданию, что несколько депутатов от партии "Слуги народа" якобы рассматривают возможность "отказа от своих мандатов", вместо голосования за новый законопроект.