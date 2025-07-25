Юристка, керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа" Олена Купіна в етері 24 Каналу наголосила на тому, що народ України дуже мудрий і всі стоятимуть до того часу, доки новий законопроєкт №13533 не набере сили.

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Які є ризики, доки новий законопроєкт непроголосований?

Те, що президент подав новий законопроєкт і всіх заспокоїв тим, що все поверне як було – це, як зазначила Купіна, ще не перемога в очах суспільства. Поки не відбудеться голосування нардепів за новий законопроєкт і він не стане законом, генеральний прокурор, як підкреслила юристка, вже сьогодні має необмежені повноваження впливати на головні справи щодо корупції.

"Поки ми чекаємо повернення нардепів 31 липня і слухаємо як президенту важко зібрати голоси, генпрокурор вже може повитребувати справи, позмінювати групу прокурорів, підслідність. В них буде великий люфт часу для того, аби руйнувати ті напрацювання, які зараз є", – пояснила юристка.

Якщо Офіс генпрокурора почне вчиняти певні дії, наприклад, змінить в справі групу прокурорів, то коли ВР відкатає все назад і проголосує за новий законопроєкт, потім керівник САП зможе повернути ту групу прокурорів, яка була. Але, як наголосила Купіна, всі матеріали негласних слідчих розшукових дій вже можна вважати, що опинилися у руках Офісу Президента.

Неважливо, як закон буде змінюватися, якщо інформація вже передана. Те, що президент подав новий законопроєкт – це навіть не проміжна перемога, це технічна дія на шляху до того, щоб вимоги народу були виконані. А вимоги такі – скасувати закон №12414,

– озвучила юристка.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що нардепи розглянуть президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня. Український лідер розповів ЗМІ, як новий документ змінить норми раніше ухваленого закону щодо незалежності у роботі антикорупційних органів.