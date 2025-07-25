Таку інформацію під час спілкування з представниками ЗМІ повідомив український президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Що буде з антикорупційними органами?

Президент України пояснив, як поданий законопроєкт змінить норми раніше ухваленого закону стосовно незалежності у роботі антикорупційних органів.

До речі, там є дуже важливий момент – бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея – хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему – не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали,

– сказав він.

За його словами, найголовніше чути людей, оскільки, як каже Зеленським головним викликом наразі є війна, а в такі часи безумовно важливою є єдність держави та врахування потреб суспільства.

"Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі", – каже він.

На думку президента, якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба позбавитися відповідних ризиків.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається", – наголосив Зеленський.

До слова, деякі народні депутати, які голосували за закон №12414, почали визнавати помилку в підтримці цієї ініціативи. Це відбулося на тлі протестів українців та обурення з боку партнерів.