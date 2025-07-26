Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. За його словами, ліквідація незалежності НАБУ і САП грає на руку Росії, тому потрібно змінювати ситуацію.

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Чому важливо підтримати законопроєкт?

Ярослав Юрчишин зазначив, що президент пропонує запровадити те, що вже існує. Кожна людина, яка призначається в НАБУ, проходить спецперевірку за методикою СБУ. Однак тепер пропонується, щоб така перевірка проводилася періодично за методологією Служби безпеки України, але внутрішньою безпекою НАБУ. Тому тут нема втручання у внутрішні справи.

Також український лідер пропонує доручити Міністерству юстиції, Генеральній прокуратурі активізувати роботу щодо повернення втікачів з-за кордону, щоб вони відповідали перед законом за свої корупційні злочини, злочини проти національної безпеки. Крім того, доручає активізувати роботу щодо повернення російських активів.

Це у реальності нічого не змінює. Насамперед це точно нешкідливо, а навіть корисно. Також це дає можливість президенту зберегти обличчя. Напевно, це важливо. Тому без проблем. Бо справді треба повертати втікачів, активізувати роботу щодо ефективності використання російського і колаборантського майна, коштів для ЗСУ,

– підкреслив народний депутат.

Величезна заслуга свідомих українців, які виходять на протести. Адже вкрай повернути незалежність антикорупційних органів. Владі потрібно виправляти свої помилки якомога швидше.

Тому я особисто точно буду підтримувати і закон президента також. І в першому читанні, і в цілому буду звертатися до спікера, щоб він оперативно підписав. Сподіваюся, президент цього разу ще швидше підпише. Бо виправляти помилки точно треба швидше, ніж їх робити,

– додав Юрчишин.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, що буде, якщо Рада не підтримає новий законопроєкт про НАБУ. Президент висловив сподівання, що нардепи підтримають його ініціативу. Він згадав розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Той запевнив Зеленського у своїй підтримці і сказав, що всі з розумінням ставляться до внутрішніх питань. За словами українського лідера, допомога не знизиться.