Він наголосив, що ухвалення законопроєкту необхідне вже 31 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кривоноса Суспільному.

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Як Кривонос оцінює законопроєкт Зеленського?

За словами Кривоноса, фахівці Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури брали участь у підготовці цього законопроєкту. Він наголосив, що наразі незалежність антикорупційних структур практично знівельована, а запропоновані зміни повернуть ситуацію до попереднього формату роботи.

Очільник НАБУ підкреслив, що ухвалення ініціативи критично важливе 31 липня – одразу у першому читанні і в цілому, без зволікань і змін, щоб уникнути ризику затягування або блокування.

Кривонос застеріг, що до набрання чинності закону існує ризик зовнішнього втручання, зокрема з боку Офісу Генпрокурора. За його словами, нині антикорупційні органи не можуть просуватися в гучних розслідуваннях, бо керівник САП втратив ключові процесуальні повноваження.

Зараз керівник САП не може визначити групу прокурорів, не може захистити інформацію в чутливих кейсах. Єдиний, кому він може повідомити про підозру, – це голова сільради або місцевий депутат,

– заявив Кривонос.

Він також розповів, що дізнався про законодавчу ініціативу президента з його публікації в Telegram, адже до того в НАБУ не мали підтвердженої інформації про плани глави держави.