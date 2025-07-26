Голосування щодо відновлення незалежності НАБУ та САП має відбутися у парламенті 31 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ та соцмережі.

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Як проходить протест у Києві?

Близько двохсот протестувальників на площі біля театру імені Івана Франка стали учасниками публічної дискусії, яку організували активісти.

Ми вирішили сьогодні провести публічну дискусію, для того, щоб краще зрозуміти тематику діяльності антикорупційних інституцій, пояснити людям детальніше, що таке НАБУ, САП, як вони працюють і чому важливо вони були незалежними,

– зазначають організатори.

Модератором у дискусії виступив оглядач медіа "ҐРУНТ" Олександр Нотевський, а спікером став журналіст та засновник подкасту "Поплава" Олег Новіков.

Темами дискусії стали:

Хто такі НАБУ, САП і БЕБ?

Які у них повноваження та зони відповідальності?

Чому важлива незалежність антикорупційних інституцій?

Чому важливі самі інституції?

Які ще проблеми в антикорупційній системі вимагають нашої уваги?

У Києві п'ятий день тривають протести проти закону, що ліквідує НАБУ та САП (фото Укрінформ, "Українська правда")