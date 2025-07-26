Голосование по восстановлению независимости НАБУ и САП должно состояться в парламенте 31 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и соцсети.

Смотрите также В НАБУ сказали, как Рада может заблокировать новый законопроект Зеленского

Как проходит протест в Киеве?

Около двухсот протестующих на площади возле театра имени Ивана Франко стали участниками публичной дискуссии, которую организовали активисты.

Мы решили сегодня провести публичную дискуссию, для того, чтобы лучше понять тематику деятельности антикоррупционных институтов, объяснить людям подробнее, что такое НАБУ, САП, как они работают и почему важно они были независимыми,

– отмечают организаторы.

Модератором в дискуссии выступил обозреватель медиа "Грунт" Александр Нотевский, а спикером стал журналист и основатель подкаста "Поплава" Олег Новиков.

Темами дискуссии стали:

Кто такие НАБУ, САП и БЭБ?

Какие у них полномочия и зоны ответственности?

Почему важна независимость антикоррупционных институтов?

Почему важны сами институты?

Какие еще проблемы в антикоррупционной системе требуют нашего внимания?

В Киеве пятый день продолжаются протесты против закона, ликвидирующего НАБУ и САП (фото Укринформ, "Украинская правда")