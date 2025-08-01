Будет ли конкурс на нового руководителя таможни в Украине?
Как заявила Юлия Свириденко, по состоянию на 1 августа был проведен разговор с министром финансов, Сергеем Марченко, по вынесению на рассмотрение формирования конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни на следующем заседании Правительства, передает 24 Канал.
Читайте также Дополнительные миллиарды для фронта: правительство хочет изменить бюджет и направить больше на оборону
Кроме того, премьер-министр заявил, что этот конкурс важно провести прозрачно и профессионально.
Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета.
- Напоминаем, что еще 17 сентября 2024 года Верховная Рада приняла закон, который предлагает провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Вступил в силу он еще 31 октября прошлого года.
- Конкурсная комиссия по этому должна была быть создана до 31 декабря 2024 года, но этого по сей день так и не произошло.
- В конце мая этого года аналитические центры призвали Правительство наконец сформировать комиссию для избрания председателя Гостаможни. Отмечалось, что такое промедление угрожает работе таможни и создает риски невыполнения обязательств Украины перед международными партнерами.