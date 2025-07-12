Кому можно не платить за растаможку авто

На сегодня не платить пошлины могут только те, кто везет автомобили из-за границы в интересах ВСУ. Об этом говорится в пункте 197.11 Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал.

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Правила, по которым нужно импортировать машину:

  • Автомобили должны быть импортированы по запросу военнослужащих или определенной воинской части. А пользоваться автомобилем в собственных нуждах запрещено.
  • Покупателем, по документам, должна быть отечественная общественная организация или благотворительный фонд.
  • Для пересечения границы нужно документы, а именно – специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и ID-номер.

Как ввести авто из-за границы для собственных целей

Все остальные граждане должны будут оплатить НДС, акцизный налог и пошлину при ввозе автомобилей в Украину. Процесс растаможки таков:

  • Во время самостоятельного растаможивания стоит при покупке оформить договор купли-продажи и получить технический паспорт на транспортное средство.
  • Затем следует подать предварительно таможенную декларацию в таможенный орган, где будет осуществляться оформление. Этот документ необходим для ввоза автомобиля на территорию Украины.
  • Не забывайте о перечислении денежного залога, которая соответствует полной стоимости растаможки и должна быть перечислена на счет таможни.
  • Во время пересечения границы возможно придется доплачивать средства из-за изменения курса или стоимости автомобиля.
  • После этого автомобиль получает сертификат, подтверждающий соответствие транспортного средства требованиям Украины.
  • Завершающим этапом таможенного оформления является заполнение таможенной декларации.
  • Уже в Украине авто нужно зарегистрировать в соответствующих органах.