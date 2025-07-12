Кому можна не платити за розмитнення авто

На сьогодні не сплачувати мита можуть лише ті, хто везе автомобілі з-за кордону в інтересах ЗСУ. Про це зазначено у пункті 197.11 Податкового кодексу України, передає 24 Канал.

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Правила, за якими потрібно імпортувати автівку:

Автівки повинні бути імпортовані за запитом військовослужбовців або певної військової частини. А користуватися автівкою у власних потребах заборонено.

Покупцем, за документами, має бути вітчизняна громадська організація або благодійний фонд.

Для перетину кордону потрібно документи, а саме – спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та ID-номер.

Як ввести авто з-за кордону для власних цілей

Всі інші громадяни повинні будуть сплатити ПДВ, акцизний податок та мито при ввезенні автомобілів в Україну. Процес розмитнення такий: