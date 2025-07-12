Кому можна не платити за розмитнення авто
На сьогодні не сплачувати мита можуть лише ті, хто везе автомобілі з-за кордону в інтересах ЗСУ. Про це зазначено у пункті 197.11 Податкового кодексу України, передає 24 Канал.
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Правила, за якими потрібно імпортувати автівку:
- Автівки повинні бути імпортовані за запитом військовослужбовців або певної військової частини. А користуватися автівкою у власних потребах заборонено.
- Покупцем, за документами, має бути вітчизняна громадська організація або благодійний фонд.
- Для перетину кордону потрібно документи, а саме – спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та ID-номер.
Як ввести авто з-за кордону для власних цілей
Всі інші громадяни повинні будуть сплатити ПДВ, акцизний податок та мито при ввезенні автомобілів в Україну. Процес розмитнення такий:
- Під час самостійного розмитнення варто під час купівлі оформити договір купівлі-продажу та отримати технічний паспорт на транспортний засіб.
- Потім варто подати попередньо митну декларацію до митного органу, де буде здійснюватися оформлення. Цей документ є необхідним для ввезення автомобіля на територію України.
- Не забувайте про перерахування грошової застави, яка відповідає повній вартості розмитнення і має бути перерахована на рахунок митниці.
- Під час перетину кордону можливо доведеться доплачувати кошти через зміну курсу або вартість автомобіля.
- Після цього автомобіль отримує сертифікат, що підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам України.
- Завершальним етапом митного оформлення є заповнення митної декларації.
- Вже в Україні авто потрібно зареєструвати у відповідних органах.